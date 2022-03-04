В Приморье обсудили строительство экотехнопарка

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили идею создания экотехнопарка на территории региона. Как сообщает «360», проект будет включать в себя объекты по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Обсудили с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко развитие инфраструктуры и вопрос создания экотехнопарка на территории региона. Он будет включать в себя объекты обращения с ТКО. Инвестиционный проект планируется реализовать на основе концессий, — пояснил Буцаев.

Для реализации проекта в первую очередь выберут земельный участок, после будут верифицированы отходы, которые могут быть переработаны в экотехнопарке, сообщил Буцаев. На следующем этапе начнут поиск резидентов и формирование соответствующего заказа. Проект планируется реализовать до конца 2024 года.

Ранее Буцаев и губернатор Тувы Владислав Ховалыг подписали план инвестиционного проекта по строительству заводов по переработке и сортировке твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в регионе. Строительство объектов планируют завершить к 2024 году.