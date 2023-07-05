В приграничном регионе России сработала система ПВО из-за обстрела ВСУ Гладков заявил о работе системы ПВО из-за обстрела города Валуйки

Фото: t.me/vvgladkov

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе системы противовоздушной обороны из-за обстрела города Валуйки. В своем Telegram-канале он написал, что ПВО сбила три цели на подлете к городу. Глава региона уточнил, что также по частному жилому сектору было выпущено 12 снарядов из РСЗО «Град».

Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле, — написал Гладков.

По предварительным данным, в результате атаки пострадала женщина — она получила осколочные ранения грудной клетки. Местную жительницу доставили в Валуйскую ЦРБ.

Повреждения получили восемь частных жилых домовладений, линия электропередачи и пять автомобилей.

3 июля под украинским обстрелом оказалось белгородское село Кукуевка, ВСУ вели огонь из ствольной артиллерии, было зафиксировано 20 прилетов. В результате ЧП никто не пострадал. Повреждения получили шесть частных домов, два транспортных средства и четыре нежилых строения. Также ВСУ обстреляли село Карабаново, над которым был сбит беспилотник.