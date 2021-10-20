В Приамурье могут закончиться койки для пациентов с COVID-19

В Амурской области развёрнуто 2148 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, добавить новые невозможно. Об этом заявил губернатор региона Василий Орлов, выступая в прямом эфире в Instagram-аккаунте. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова перечислила 17 субъектов с самой напряжённой ситуацией по COVID-19, Амурская область вошла в список.

Больше возможности разворачивать койки нет. На сегодня развернуто 2148 коек. Здесь вопрос даже не в самих кроватях условно, не в койках, а в том, что у нас недостаточно будет количества врачей, чтобы эти койки обслуживать, — сказал губернатор.

По словам Орлова, в Приамурье с 30 октября по 7 ноября будет объявлена выходная неделя. Её целью глава региона назвал «максимальное разобщение» жителей. Он также призвал всех пройти вакцинацию.

Сейчас в Приамурье официально зарегистрировано 38 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 32 179 человек полностью выздоровели, а 474 человека скончались.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, самая сложная ситуация с распространением COVID-19, помимо Амурской области, фиксируется в Курской, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Самарской и Кировской областях, а также в республиках Северная Осетия, Мордовия, Татарстан и Коми.

Голикова отметила, что в ряде регионов осталось менее 5% коек для пациентов с коронавирусом. Среди них Ставропольский край, Адыгея, Челябинская, Орловская, Самарская и Саратовская области.