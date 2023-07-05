Масляное пятно нашли на месте крушения МиГ-31 на Камчатке Amur Mash: на предполагаемом месте крушения МиГ-31 на Камчатке нашли маслянистое пятно

Фото: МЧС РФ/РИА Новости

На Камчатке на предполагаемом месте крушения истребителя МиГ-31 обнаружили белое маслянистое пятно, сообщает Telegram-канал Amur Mash. По данным канала, там же нашли следы пожара на берегу.

Amur Mash сообщает, что в Авачинскую бухту направили самолет Ил-38, потому что ночные поиски потерпевшего крушения борта не дали результата, с воздуха пилот заметил большое светлое пятно в воде и черное на берегу.

По информации канала, в настоящий момент к этой точке направляются несколько спасательных судов. Amur Mash уточняет, что двух пилотов истребителя ищут военная и гражданская авиация.

Накануне пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что МиГ-31 потерпел крушение в Камчатском крае. ЧП произошло при выполнении планового учебного полета. Истребитель потерпел крушение над акваторией Авачинского залива.

24 июня в городе Павловске Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. По предварительным данным, в результате нештатной ситуации пострадал один человек.

За неделю до этого, 17 июня, в Якутии совершил жесткую посадку другой вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек, включая 21 пассажира, в региональном главке МЧС сообщали, что обошлось без жертв, никто не пострадал.