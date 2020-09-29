В правительстве Дагестана опровергли планы главы региона покидать пост

https://static.news.ru/photo/015459c2-0227-11eb-98bc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Васильев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Дагестана Владимир Васильев не планирует покидать пост руководителя республики. Об этом 29 сентября сообщили представители регионального правительства.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Васильев может покинуть пост главы Дагестана после думских выборов 2021 года. Сведения были обнародованы со ссылкой на источник, близкий к руководству региона и страны. Отмечалось, что администрация президента России не имеет к Васильеву претензий. Возможная отставка связана с состоянием здоровья политика и его возрастом. Сейчас ему 71 год. В сообщении говорилось, что сам глава региона не против покинуть занимаемый пост.

В правительстве Дагестана эту информацию опровергли.

Владимир Васильев не планирует покидать свой пост, — приводит сообщение своего источника РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, возможным кандидатом на замену Васильеву, по сведениям инсайдеров, является сенатор от Ставропольского края 55-летний генерал-полковник Сергей Меликов, ранее работавший замдиректора Росгвардии и полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Васильев стал врио главы Дагестана в 2017 году, в 2018 году его кандидатуру утвердил Госсовет региона, ранее он возглавлял фракцию «Единой России» в Госдуме.