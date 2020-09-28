Глава Дагестана может покинуть пост до выборов

https://static.news.ru/photo/9ea0d47a-0219-11eb-9b8b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Васильев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Дагестана Владимир Васильев может уйти в отставку до думских выборов 2021 года, утверждают знакомые с ситуацией источники.

По данным близких к руководству региона и страны источников, администрация президента не имеет к Васильеву никаких претензий, а вероятная отставка связана с возрастом и состоянием здоровья главы республики, ему 71 год. Возможность заменить главу Дагестана до думских выборов 2021 года, чтобы кампания в нижнюю палату парламента прошла под руководством нового человека, уже рассматривается в Кремле, сообщает РБК. Отмечается, что Васильев не против покинуть свой пост.

Возможным кандидатом на замену Васильеву, по сведениям инсайдеров, является сенатор от Ставропольского края 55-летний генерал-полковник Сергей Меликов, ранее работавший замдиректора Росгвардии и полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Васильев стал врио главы Дагестана в 2017 году, в 2018 году его кандидатуру утвердил Госсовет региона, ранее он возглавлял фракцию «Единой России» в Госдуме.

Как писал NEWS.ru, губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о серии отставок в правительстве региона. Так, свои посты покидают два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства.