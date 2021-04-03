В Покрове задержали активиста с антипутинскими наклейками

https://static.news.ru/photo/85fd3dd6-954a-11eb-87b9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во владимирском Покрове задержан активист Юрий Алексеев. Он раздавал агитационные листовки и наклейки с антипрезидентскими высказываниями.

Полиция изъяла у Алексеева стикеры с надписями «Я увольняю Путина», манифест «Новые политические тезисы, или Революция в сознании», инструкцию по применению «агит-пакета». Кроме того, при себе у него были «воодушевляющий стих» — «Пророк» Александра Пушкина и визитки «умного голосования», сообщает «ОВД-Инфо».

Отмечается, что активиста отпустили без протокола об административном правонарушении. Листовки и другие материалы изъяты для экспертизы.

Напомним, что в Покрове расположена колония ИК-2, где содержится оппозиционер Алексей Навальный. Он был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом оппозиционер был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным.

Как писал NEWS.ru, Навальный устроил в тюрьме голодовку. Он утверждает, что к нему не пускают врачей. Оппозиционер в своём блоге написал, что других способов бороться против несправедливого отношения к нему нет. Он рассказал, что сначала испытывал боли в спине, к которым добавились боли в ногах, а затем появилось онемение в конечностях.

Ранее ситуацией с Навальным обеспокоилась канцлер Германии Ангела Меркель. Она призвала соблюдать права осуждённого.