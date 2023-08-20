В Подольске загорелся склад товаров Ozon

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Подольске произошел пожар на территории промышленного парка Гривно, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Московской области. Возгорание возникло на складе товаров маркетплейса Ozon. Площадь пожара составляет 375 кв. м. На месте работают спасатели, всех сотрудников эвакуировали из здания.

Подольск, деревня Гривно, территория промышленного парка Гривно, дом 1, корпус 13. Возгорание на складе. Площадь составляет 375 кв. м, сотрудники эвакуированы, пожару присвоен третий ранг сложности, — рассказали в МЧС.

Пресс-служба компании Ozon в беседе с NEWS.ru уточнила, что пожар произошел в неэксплуатируемом блоке склада, там не хранились товары клиентов. Собеседник издания подчеркнул, что пожар был локализован, пострадавших нет.

Накануне сообщалось, что на подземной парковке московского супермаркета «Ашан», который расположен у станции метро «Кантемировская», вспыхнул пожар. Из здания были эвакуированы 2,5 тысячи человек. Возгорание оперативно потушили. О пострадавших не сообщалось. Судя по видеозаписям с места событий, на парковке загорелся автомобиль.