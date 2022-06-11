В подмосковном Пущино при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник МЧС РФ

В Пущино Московской области в одном из жилых многоэтажных домов микрорайона Г разгорелся пожар, говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Московской области. В результате инцидента погиб мужчина, однако жертв могло быть больше, если бы очевидцы не проявили смелость и не спасли несколько семей.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение семи балконов и квартиры, — говорится в сообщении МЧС.

Пожар начался на одном из этажей, а затем пламя перекинулось выше «по стояку» и по бокам. Оказавшиеся на месте инцидента водитель полицейской машины Сергей и участковый Илья Рыжаков вместе с владельцем квартиры на восьмом этаже помогли выйти из горящего здания трем семьям, сообщил «Московский Комсомолец». Еще двум замешкавшимся жильцам правоохранители помогли укрыться в тамбуре и дождаться спасателей.

Прибывшие на место пожарные расчеты потушили огонь за полтора часа: в операции задействовали 68 человек и более 20 единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины случившегося.

7 июня россиянин поджег дом с двумя собутыльниками в деревне Юшково Наро-Фоминского округа. Идея спалить жилье пришла мужчине в голову после ссоры, которая возникла в ходе совместного распития горячительных напитков. На месте происшествия были найдены два обгоревших тела, предполагаемый преступник задержан.