Россиянин поджег дом со спящими собутыльниками в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

34-летний гражданин России поджег дом с двумя собутыльниками в деревне Юшково Наро-Фоминского округа. Идея спалить жилье пришла мужчине в голову после ссоры, которая возникла в ходе совместного распития горячительных напитков. Как сообщают «Вести Подмосковья», на месте пожара были найдены два обгоревших тела. Правоохранители выяснили, что пожар возник в результате поджога, предполагаемый преступник уже задержан.

В одном из домов, который расположен в деревне Юшково Наро-Фоминского горокруга, были найдены обгоревшие тела 46-летнего и 49-летнего мужчин. Ночью 5 июня в доме произошел пожар. Правоохранители начали разбираться в причинах бытовой трагедии и установили, что дело не в коротком замыкании — к возникновению огня причастен злоумышленник. После расследования был задержан 34-летний вероятный поджигатель, — пишет издание.

По предварительной версии следствия, трое мужчин распивали алкогольные напитки в загородном доме. Между ними вспыхнула ссора, младший из товарищей дождался, пока остальные заснут, вышел из здания и поджег его. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и умышленного уничтожения имущества.

Ранее житель Бурятии поджег дом с бывшей сожительницей и детьми и подпер дверь ломом, после чего смотрел на пожар. Женщину с двумя детьми 7 и 15 лет спасли прохожие, 37-летнего мужчину задержали и обвинили в покушении на убийство с особой жестокостью.