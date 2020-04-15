В Подмосковье замедлился темп распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/660c80b4-8159-11ea-a290-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosreg.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе замедлился прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Мы видим, что рост выявленных с COVID-19 у нас снижается, — цитирует «360» Воробьёва.

Губернатор подчеркнул, что по данным на 18 апреля прирост заболевших составил 12%, 17 апреля — 15%, 16 апреля — 18%. Воробьёв также добавил, что в регионе требуется до конца апреля подготовить 7567 коек для больных COVID-19 , из них с кислородом — 5929, с ИВЛ — 509.

По последним данным, в Подмосковье коронавирус подтверждён у 3954 человек, число жертв достигло 40, выздоровевших — 126 человек.

Как писал NEWS.ru, на территории России число случаев летального исхода у пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией достигло 313. В общей сложности в России заболели 36 793 гражданина. Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 3057. За последние 24 часа в 79 регионах страны зарегистрировано 4785 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, скончались 40 человек, из больниц выписаны 467 пациентов.