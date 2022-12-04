В Подмосковье задержали 14-летнюю девочку по подозрению в убийстве брата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье задержана 14-летняя девочка, которая подозревается в убийстве своего шестилетнего брата. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале областного главка СКР.

По данным следствия, 4 декабря, находясь в частном доме в одном из СНТ Богородского городского округа, сестра малолетнего нанесла ему смертельные удары. От полученных травм ребенок скончался, — говорится в тексте.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли имеющие значение для расследования предметы, а также допросили подозреваемую и родителей. Сотрудники СКР также планируют допросить учителей девочки и школьного психолога. Кроме того, они назначили судебно-медицинскую экспертизу и собираются провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 13-летний подросток нанес множественные ножевые ранения 12-летнему знакомому из-за того, что тот не хотел с ним общаться. Пострадавший скончался. Отец увез мальчика в неизвестном направлении, в связи с чем подросток был объявлен в федеральный розыск.