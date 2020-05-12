В Подмосковье ввели обязательное тестирование на COVID-19 для организаций

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Он рассказал о разработанной системе «Карантин», которая работает на 2,5 тыс. камер в Москве.

Представители столичной ГИБДД с помощью нового приложения получили возможность различать автомобили без цифровых пропусков. Таким образом останавливают на въезде в столицу только тех автовладельцев, которые не сделали себе QR-код. Об...