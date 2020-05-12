В Подмосковье ввели обязательное тестирование на COVID-19 для организаций

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал новое постановление. Согласно документу, предприятия и организации в регионе с численностью более 100 сотрудников должны организовать обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию.
Андрей Воробьев подписал новое постановление по мерам борьбы с коронавирусом. Для организаций (более 100 работников), которые сейчас работают предусмотрено: обязательное тестирование каждые 2 недели 10% от общего числа работников, — цитирует сообщение РИА Новости.
Помимо этого, на территории предприятия обязательно должен присутствовать стюард с цветовой маркировкой головного убора и одежды.
Ранее NEWS.ru информировал, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал пять мер для нормализации жизни в регионах.