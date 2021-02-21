Воспитанников детского дома в Подмосковье целый год кормили буйволятиной

https://static.news.ru/photo/def6bfc6-744c-11eb-982a-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Детям в подмосковном детском доме «Журавушка» в деревне Красная Дубрава больше года давали вместо говядины мясо буйвола. Данный факт подтвердила экспертиза.

В 2019 году учреждение подписало договор на поставку еды с компанией «Тереньковские зори». Организация казалась надёжной, ведь поставляет еду в 130 школ, больниц и детсадов. По контракту организация должна была поставлять говядину, но вместо этого, как сообщает Telegram-канал Mash, привозила детям буйволятину, да и то низкого качества.

Когда у детского дома возникли сомнения, они решили обратиться в соответствующие инстанции. После ДНК-экспертизы подозрения подтвердились. В ходе расследования выяснилось, что к поставкам мяса буйвола имеет отношение сотрудник ветстанции Андрей Новиков. Он не только проверял товар, но, как считают следователи, подделал документы на мясо. Новикову выдвинуты обвинения в служебном подлоге, а генеральному директору «Тереньковских зорь» вменяют мошенничество.

Ранее сотрудники Генпрокуратуры инициировали внеплановую проверку в связи с расходованием бюджетных средств Министерством культуры России. Проверка стартовала 15 февраля и будет проходить до 16 марта 2021 года, сообщал NEWS.ru.