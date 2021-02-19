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Генпрокуратура пришла с внеплановой проверкой в Минкульт

09:38, 20 февраля 2021 400
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Генпрокуратуры инициировали внеплановую проверку в связи с расходованием бюджетных средств Министерством культуры России.

Проверка стартовала 15 февраля и будет проходить до 16 марта 2021 года, пояснили РБК источники в Генпрокуратуре.

Проверяются расходование бюджетных средств и исполнение контрактов на предоставление субсидий, — говорится в сообщении.

В Минкульте сообщили, что готовы предоставить представителям прокуратуры все необходимые данные для проведения проверок.

Министерство готово предоставить любую необходимую информацию проверяющим в полном объёме, — сообщили в Минкульте ТАСС.

В декабре NEWS.ru писал, что Генпрокуратура РФ начала проверку в связи с ростом цен на продукты питания в магазинах. Был зафиксирован необоснованный рост цен на сахар, который подорожал на 71,5%, на подсолнечное масло цены поднялись на 23,8%, мука и хлеб выросли в цене на 12,9% и 6,3% соответственно.

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