Генпрокуратура пришла с внеплановой проверкой в Минкульт

Сотрудники Генпрокуратуры инициировали внеплановую проверку в связи с расходованием бюджетных средств Министерством культуры России.
Проверка стартовала 15 февраля и будет проходить до 16 марта 2021 года,
Проверяются расходование бюджетных средств и исполнение контрактов на предоставление субсидий, — говорится в сообщении.
В Минкульте сообщили, что готовы предоставить представителям прокуратуры все необходимые данные для проведения проверок.
Министерство готово предоставить любую необходимую информацию проверяющим в полном объёме, — сообщили в Минкульте ТАСС.
В декабре NEWS.ru писал, что Генпрокуратура РФ начала проверку в связи с ростом цен на продукты питания в магазинах. Был зафиксирован необоснованный рост цен на сахар, который подорожал на 71,5%, на подсолнечное масло цены поднялись на 23,8%, мука и хлеб выросли в цене на 12,9% и 6,3% соответственно.