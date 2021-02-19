Генпрокуратура пришла с внеплановой проверкой в Минкульт

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Странам Запада пора прервать молчание и публично высказать свою позицию по водной блокаде Крыма. То же самое следует сделать и международным организациям. С таким заявлением выступил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По словам Гемпеля, ему хорошо известно «пропитанное злобой» отношение властей Украины к Крыму и его жителям, но не вполне понятно, почему молчат страны Запада и международные организации, позиционирующие себя в...