В Подмосковье утвердили штрафы для нарушителей самоизоляции

https://static.news.ru/photo/682fc7da-758c-11ea-89c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Депутаты Московской области приняли решение ввести в регионе штрафные санкции для граждан, нарушающих карантинный режим. Об этом сообщила пресс-служба областной думы.

Решение было принято на внеочередном заседании парламента Подмосковья. Ответственность за нарушение самоизоляции в регионе аналогична тем штрафам, которые днём ранее были введены в Москве.

Если житель Подмосковья с коронавирусом покинет свой дом, ему придётся заплатить 4000 рублей. На 5000 рублей его оштрафуют за передвижение на машине.

За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Должностным лицам грозит уже от 40 до 50 тысяч рублей, для на юридических лиц штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

К 3 апреля в России подтверждены 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек. Президент России Владимир Путин продлил в стране нерабочие дни до конца месяца с сохранением зарплаты.

Как писал NEWS.ru, Минздрав России подготовил проект приказа временного порядка плановой госпитализации. Лечь в больницу станет возможным только по направлению врача. Мера принимается как одна из противоэпидемических ввиду ситуации с коронавирусом.