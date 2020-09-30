В Подмосковье усилят температурный контроль в школах

Температурный контроль в школах Московской области будет усилен с 5 октября. Дети с температурой выше 37 градусов не смогут посещать занятия, об этом заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.
Планируется усиление в степени контроля. Мы с понедельника начинаем линейный контроль, который будет осуществляться Министерством образования во всех школах Московской области, — рассказала региональный министр образования.
Как
Каклюгина подчеркнула, что из-за пандемии коронавирусной инфекции под ударом находятся учителя, поскольку у детей COVID-19 обычно переносится без симптомов. Педагогам рекомендовано использовать маски во время близкой работы со школьниками, также необходимо проветривать помещения и осуществлять их дезинфекцию.
Мы будем проверять это в каждой школе Московской области дополнительно начиная с понедельника, — рассказала министр.
NEWS.ru писал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил подготовится к новой вспышке коронавирусной инфекции. Подписано поручение о закупке необходимых лекарств и подготовке дополнительных больничных коек. Количество госпитализаций с подтверждённым коронавирусом в регионе за неделю выросло почти в полтора раза. Воробьёв подчеркнул, что критического уровня заболеваемости COVID-19 в региона пока нет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен