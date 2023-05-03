Двухметровый беспилотник упал на северо-востоке Подмосковья «Осторожно, Москва»: в подмосковном поселке Костино у АЗС упал беспилотник

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что на северо-востоке Подмосковья в поле упал беспилотник. По информации канала, устройство запустили российские военные для проверки боеспособности систем ПВО. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным «Осторожно, Москва», двухметровый беспилотник рухнул днем 2 апреля в поле в поселке Костино Пушкинского района Московской области. Авторы утверждают, что АЗС находится в 150 метрах от места падения дрона. На место были в срочном порядке вызваны экстренные службы. В публикации говорится, что таким образом военные проверяли возможность отразить потенциальные атаки вражеских БПЛА.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что 25 апреля в Московской области были обнаружены два упавших беспилотника. По информации канала, один из дронов упал в Раменском городском округе, другой — в Шатурском районе. Одно из устройств было с камерой. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По мнению военного политолога и директора благотворительного учреждения «Право и Порядок» подполковника запаса МВД Олега Иванникова, тысяча боевых дронов ВСУ могут атаковать Россию 9 мая. Он утверждает, что украинские военные стремятся нанести значительный удар, включая информационный, в тот момент, когда Россия планирует торжества по случаю победы в Великой Отечественной войне.