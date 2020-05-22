В Подмосковье снова разрешат продавать машины и жильё в новостройках

Автомобильные салоны и офисы продаж жилья в новостройках возобновят работу в Московской области с 25 мая. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.
Это будет сделано в рамках поэтапного смягчения ограничений, ведённых из-за пандемии коронавируса.
Заработает торговля автомобилями, офисы продаж на стройках жилья, уже с этого понедельника, —
написалгубернатор Подмосковья в социальных сетях.
Как сообщал NEWS.ru, Воробьёв отменил пропускной режим в регионе. С 23 мая цифровые разрешения перестанут быть обязательными для поездок по Московской области.
Вместе с тем, губернатор попросил людей старше 65 и граждан с хроническими заболеваниями пока оставаться дома.
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