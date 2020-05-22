В Подмосковье снова разрешат продавать машины и жильё в новостройках

https://static.news.ru/photo/e4566c4a-9c49-11ea-8ba3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобильные салоны и офисы продаж жилья в новостройках возобновят работу в Московской области с 25 мая. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.

Это будет сделано в рамках поэтапного смягчения ограничений, ведённых из-за пандемии коронавируса.

Заработает торговля автомобилями, офисы продаж на стройках жилья, уже с этого понедельника, — написал губернатор Подмосковья в социальных сетях.

Как сообщал NEWS.ru, Воробьёв отменил пропускной режим в регионе. С 23 мая цифровые разрешения перестанут быть обязательными для поездок по Московской области.

Вместе с тем, губернатор попросил людей старше 65 и граждан с хроническими заболеваниями пока оставаться дома.