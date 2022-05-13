В Подмосковье пройдёт фестиваль пирогов

Фото Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

15 мая, в Международный день семьи, в Подмосковье пройдёт фестиваль пирогов, участники которого смогут поделиться друг с другом фирменными рецептами этого блюда. Центром мероприятия в 2022 году станет парк «Патриот», сообщают «Вести Подмосковья».

В конкурсе предусмотрено семь основных номинаций, а также приз зрительских симпатий. Оценивать семейный труд будет не только жюри, но и участники фестиваля, а это порядка 2000 человек. Победителей ждут ценные, полезные подарки и дипломы, — заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В мероприятии примут участие не только многодетные семьи, но и участники конкурса «Семья года», отметила вице-губернатор.

Ранее V Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль» стартовал в Шуше. В открытии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева. Отмечается, что фестиваль проходит в соответствии с Планом мероприятий в связи с годом города Шуша, утверждённым постановлением кабинета министров Азербайджана.

В этом году пятый фестиваль возвращает себе международный статус и примет гостей из других стран. Отмечается, что мероприятие будет проходить два дня и продлится до 14 мая. В нём примут участие музыканты и танцевальные коллективы из 10 стран и разных регионов Азербайджана, выступающие в фольклорных стилях.