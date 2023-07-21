Baza: мужчина поджег автобусы МВД в Подмосковье

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В подмосковном Домодедово неизвестный злоумышленник поджег автобусы на территории Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, в результате пожара никто не пострадал, поджигатель объявлен в розыск.

Baza сообщает, что инцидент произошел минувшей ночью, мужчина перелез через ограду института и поджег два автобуса ЛИАЗ, стоявшие у гаража, после этого он покинул место происшествия, возгорание было ликвидировано в течение двух часов.

По сведениям Telegram-канал SHOT, автобусы были старые, их собирались передать в Департамент тыла МВД для дальнейшего списания.

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