В Подмосковье муниципалитетам поручили разобраться в ситуации с мигрантами Власти Подмосковья поручили главам муниципалитетов разобраться в ситуации с мигрантами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Московской области поручили главам муниципалитетов Люберцы, Электросталь, Котельники и Дзержинский разобраться в ситуации с мигрантами, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По информации канала, это связано с рейдами, которые проходили в том числе в молельных домах. Отмечается, что силовики ходили в обуви по коврам вопреки исламским канонам, что вызвало гнев верующих, инцидент осудил и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Обращаю внимание на важность проведения такого разговора (между правоохранителями и мигрантами-мусульманами. — NEWS.ru). <...> За последнее время тема миграции стала особенно актуальна на востоке Московской области и в ряде прилегающих городов. А всё, что касается элементов экстремизма, — этим занимается специальное подразделение, — заявил губернатор области Андрей Воробьев на совещании с правительством.

Канал добавляет, что рейды проводили также в местных кафе и парках. Жители снимали на видео работу полицейских и благодарили их за работу.

Ранее Духовное управление мусульман (ДУМ) Московской области обратилось в Генпрокуратуру с требованием проверить силовиков, проводивших рейд в молельном доме Дзержинска, по статье об оскорблении чувств верующих. В учреждении считают, что действия силовиков во время рейдов в Котельниках и Дзержинском ущемляют конституционные права мусульман и создают напряженность в многонациональном и многорелигиозном обществе.