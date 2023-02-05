В Подмосковье избили пенсионера до смерти за сделанное замечание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Подольске мужчины до смерти избили пенсионера, передает Telegram-канал «112». Канал пишет, что 34-летний Александр Большаков и 41-летний Сергей Худик употребляли алкоголь на улице, а пенсионер по имени Сергей Кирюханцев сделал им замечание, из-за чего и произошел конфликт.

Очевидцы вызвали скорую спустя 10 минут после избиения, прибывшие на место врачи не смогли спасти мужчину. К настоящему моменту предполагаемых преступников уже задержали, один из них прежде отбывал наказание в местах лишения свободы.

По имеющимся данным, Большакова прежде уже судили на кражу и грабеж.

Ранее житель Санкт-Петербурга получил три пулевых ранения из травматического пистолета, а также ножевую рану во время потасовки у рюмочной. По словам 38-летнего пострадавшего, драка началась из-за того, что он заступился за незнакомца.

После того, как на россиянина совершили нападение, он самостоятельно добрался до дома. Карету скорой помощи вызвала мать пострадавшего. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали ему ранение грудной клетки и пневмоторакс (скопление воздуха в легких).