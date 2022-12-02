В петербургской школе прокомментировали скандал вокруг писем военным В петербургской школе отвергли обвинения в переписывании готовых писем для военных

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В школе № 91 Петроградского района Санкт-Петербурга отвергли обвинения в том, что учителя заставляли детей переписывать готовые письма для российских военных, сообщает «Подъем». Представитель учебного учреждения рассказала изданию, что школа много лет принимает участие в благотворительности, а педагоги помогают делать открытки и советуют, что написать, если ученики просят помочь.

Мы много лет занимаемся благотворительностью. Какие шаблонные письма переписывать, зачем? Мы не в первый раз участвуем в акции. Сейчас дети на уроках труда своими руками делают новогодние открытки на фронт, естественно, они спрашивают, что написать, мы так и говорим: поздравление с Новым годом. Конечно, мы письма проверяем, учитель смотрит, но не под диктовку, — рассказала собеседница.

Она также назвала опубликованную информацию уткой и предположила, что таким образом «хотят возбудить общественность». Собеседница предположила, что кому-то могла не понравиться благотворительная деятельность школы.

Ранее жительница Петербурга пожаловалась, что учащимся дали задание написать письма военнослужащим, выдав шесть вариантов послания. По словам женщины, всего от школы потребовали 250 писем.

В октябре глава города Лабытнанги, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе, Марина Трескова сообщила, что ученики школы № 3 шьют одежду для российских военных, проходящих службу в зоне спецоперации на Украине. В соцсети градоначальник пояснила, что балаклавы и прочую экипировку дети шьют под руководством педагога.