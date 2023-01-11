На обратившихся в комитет по образованию петербурженок вызвали полицию

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Комитет по образованию Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге группа матерей полтора часа пыталась попасть на прием к председателю комитета по образованию Наталии Путиловской, сообщает «Фонтанка». По информации издания, женщины заняли тесный предбанник и не уходили, из-за чего чиновники вызвали полицию.

Как рассказала изданию петербурженка Анастасия 11 января, мамы школьников из разных учебных заведений попытались попасть на прием к Путиловской. По словам женщины, все шли по записи, но столкнулись с закрытыми дверями.

Недопуск родителей в школу, принуждение к даче персональных данных, превышение должностных полномочий председателя комитета и подлог документов, — перечислила Анастасия вопросы, намеченные для обсуждения.

Организатором встречи стала экс-кандидат в мундепы Анастасия Кузнецова, автор Telegram-канала некоммерческой организации «Родители России». В нем женщина пишет о законе о реновации и об использовании искусственного интеллекта в школах. В канале говорится, что Кузнецова уже была в комитете по образованию, но подробности визита не раскрываются.

В комитете по образованию «Фонтанке» подтвердили вызов полиции и уточнили, что на прием записывалась только представитель «Родители России», а не все участники группы. Появление сразу нескольких родительниц в комитете чиновники сочли «несанкционированным» проникновением на режимный объект и вызвали полицию. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что уже отвечали и письменно, и устно на вопросы Кузнецовой.

Ранее в Санкт-Петербурге у 21-летнего школьного педагога нашли архив детского порно на рабочем компьютере. По информации Telegram-канал «78 | Новости», снимки были сделаны летом 2022 года, когда мужчина работал вожатым в лагере.