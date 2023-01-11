В Петербурге у педагога нашли детское порно на рабочем компьютере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге у 21-летнего школьного педагога нашли архив детского порно на рабочем компьютере, сообщает Telegram-канал «78 | Новости». По информации СМИ, снимки были сделаны летом 2022 года, когда мужчина работал вожатым в лагере.

Канал сообщает, что одна жертвой педагога является шестиклассницей, личность других детей устанавливается.

Согласно данным «78 | Новости», подозреваемый работал в школе Пушкинского района звукорежиссером, а также вел фотокружок. Запрещенный контент на его компьютере обнаружила коллега с группой учащихся.

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