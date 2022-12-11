В Петербурге задержали 49-летнего мигранта, поцеловавшего девочку в лифте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который, предположительно, поцеловал восьмилетнюю девочку в лифте в многоэтажном доме, сообщил в беседе с «Подъемом» источник в правоохранительных органах. По его словам, задержанным оказался 49-летний мигрант из Средней Азии. Сейчас с ним работают сотрудники следственных органов.

Вечером в 19 часов 40 минут у дома 48 по улице Софийская в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Фрунзенского района за совершение указанного преступления задержан неработающий гражданин среднеазиатского государства 1973 года рождения. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ, — сказал собеседник издания.

О произошедшем стало известно вечером 9 декабря, тогда в полицию обратилась мать девочки. Она заявила, что к ее дочери домогался неизвестный мужчина в лифте. По показаниям пострадавшей сотрудники правоохранительных органов смогли составить фоторобот подозреваемого, а спустя некоторое время нашли его.

Ранее во Владивостоке местный житель напал на ребенка, повалил его на землю и стал целовать. После совершенных действий мужчина скрылся. Видео с камер наблюдения было опубликовано в Сети. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело. Следователи подчеркнули, что мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере.