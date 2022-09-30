В Петербурге возникли очереди на электрички из-за сбоя в онлайн-приложении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром в Санкт-Петербурге произошел сбой в приложении РЖД для покупки билетов на пригородные электрички, сообщает «Фонтанка». Это вызвало очереди в кассы для покупки бумажных билетов.

С утра не купить билет, не загружаются ранее купленные на электрички, все стоим в кассы за бумажными, — рассказал мужчина в очереди на платформе в Девяткино.

В Северо-Западной пригородной пассажирской компании подтвердили сбой, объяснив его проблемами с платежным шлюзом банка и пообещав наладить работу в кратчайшие сроки. Там уточнили, что специалисты занимаются устранением проблемы.

Ранее сообщалось, что за полгода число атак на инфраструктуру российских мобильных приложений увеличилось на 200%. При этом половина разработок строится на одном интерфейсе с веб-версией, а мобильная версия не проверяется должным образом. По оценке экспертов, под угрозой находится до 90% приложений, а ситуацию усугубляет тренд на их скачивание в обход Google Play и App Store.

По словам экспертов, атака на приложение — самый простой для злоумышленника способ проникнуть в периметр организации и получить доступ к инфраструктуре. Вредоносные вмешательства включают кражу данных или приостановку обслуживания, создание поддельных учетных записей и мошенничество с кредитными картами. Сам же тренд на атаки будет усиливаться в том числе и потому, что организации не готовы использовать специализированные средства защиты мобильных приложений.