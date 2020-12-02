В Петербурге в новогодние праздники закроют все заведения общепита

https://static.news.ru/photo/269959a0-34a7-11eb-a1bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился полностью приостановить работу кафе и ресторанов города в период с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021-го.

Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также предприятий общепита в аэропорту, на вокзалах и заправках, сообщается на сайте правительства Северной столицы.

Кроме того, с 30 декабря по 10 января будет закрыт доступ в музеи, театры, на выставки, а также в зоопарк. Запрещается проведение в помещениях любых мероприятий численностью свыше 50 человек. Кроме того, будут приостановлены перевозки пассажиров автобусами по туристическим и экскурсионным маршрутам.

Дополнительные ограничения вводятся в связи с ростом распространения коронавируса.

Санкт-Петербург занимает второе место по уровню заболеваемости в России. За минувшие сутки там было выявлено 3,6 тысячи новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 133,2 тысячи человек.

В целом по России за сутки зафиксировано 25,3 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Из больниц выписаны 26,8 тысячи пациентов. Жертвами инфекции стали 569 человек.

Ранее в Петербурге разгорелся скандал в связи с концертом рэпера Басты (Василий Вакуленко) в Ледовом дворце. Вместо рассадки с соблюдением социальной дистанции зрители стояли в партере плечом к плечу. Власти поначалу не усмотрели нарушений в видеозаписях с концерта, но потом пообещали изучить их ещё раз и в итоге обвинили зрителей в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Сам артист утверждает, что на его выступлениях были соблюдены все необходимые меры безопасности, а заполняемость зала составила 50%. По его словам, причиной травли является зависть других организаторов.