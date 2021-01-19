В Петербурге младенец потерял всю семью из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/6fa6b8e4-5a87-11eb-ae70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачам удалось спасти новорождённого, который лишился всех родных из-за коронавируса.

Заявление об опеке над новорождённым мальчиком, который из-за коронавируса потерял мать, бабушку и дедушку, подали его тетя и, предположительно, биологический отец. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что женщина давно хотела забеременеть после развода с первым мужем. 36-летней Светлане это удалось, но вся семья заболела коронавирусом.

Мечты о счастливом будущем материнстве разрушил ковид: сначала заразился отец Светланы, вслед за ним вирус подхватила будущая бабушка и сама Светлана. Все трое, к сожалению, скончались от болезни. Мальчика успели спасти за день до смерти матери — сделали кесарево сечение, — говорится в сообщении.

Несмотря на то что органы опеки дают положительную характеристику в отношении потенциального отца, двоюродная тетя попросила предоставить больше времени для установления отцовства. Мужчине предстоит пройти через ДНК-экспертизу и суд. На крайний случай власти Петербурга подготовили для младенца место в местном доме ребёнка.

Как писал NEWS.ru, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Приморского края Анна Симакова заявила, что прямой путь заражения коронавирусом от матери ребёнку пока не доказан. Однако, по её словам, при рождении младенцу всегда передаются антитела, которые есть у матери, и они действуют до одного года.