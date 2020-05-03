В Петербурге трёх стритрейсеров оштрафуют за заезд на площади

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В Петербурге была пресечена встреча стритрейсеров. Трёх человек оштрафовали. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение об агрессивной езде, устроенной водителями иномарок у дома 6 по площади Островского. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД пресекли встречу стритрейсеров, которые нарушали не только правила дорожного движения, но и ограничительные меры.

К административной ответственности привлечены трое стритрейсеров, устроивших заезд на площади Островского, — цитирует сообщение РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что автомобили любителей быстрой езды помещены на спецстоянку. В отношении водителей составлены протоколы о нарушении режима самоизоляции, подразумевающие штрафы от 4 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, любители дрифта и уличных гонок устроили массовое мероприятие в Санкт-Петербурге в ночь 2 мая. Отмечается, что участники мероприятия курили кальян, заказывали еду, покупали кофе, продававшийся там же из машин, слушали музыку, танцевали. Полиция не стала вмешиваться.