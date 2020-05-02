В Петербурге устроили дрифт с кальяном и музыкой во время коронавируса

Любители дрифта и уличных гонок устроили массовое мероприятие в Санкт-Петербурге в ночь 2 мая.
Как
Отмечается, что участники мероприятия курили кальян, заказывали еду, покупали кофе, продававшийся там же из машин, слушали музыку, танцевали. Полиция не стала вмешиваться.
Как писал NEWS.ru, в Петербурге задержали бывшего священника Артёма Скрипкина за попытку устроить крестный ход.
По словам экс-священника, он организовал крестный ход против решения «врагов православия» закрыть храмы в городе. К Скрипкину присоединились несколько петербуржцев.
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