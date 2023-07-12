В Петербурге отвергли сообщения о дефиците донорской крови Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: дефицита донорской крови в городе нет

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Число безвозмездных доноров крови и ее компонентов в Санкт-Петербурге превышает имеющуюся потребность, рассказали СМИ в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Как пояснили в ведомстве, это говорит о высокой донорской активности жителей, благодаря чему дефицита крови в городе не наблюдается.

Учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга обеспечиваются донорской кровью и ее компонентами в полном объеме, дефицита или иного вида нехваток не имеется, сбоев в заготовке донорской крови не наблюдается, — подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что стать донором можно при соответствии определенным требованиям в физическом развитии. Так, донор должен быть старше 18 лет, весить более 50 кг и не иметь противопоказаний по здоровью. Мужчинам разрешается сдавать кровь не более пяти раз в год, женщинам — не более четырех. Между сеансами сдачи крови должно пройти не менее 60 дней. При этом перед посещением учреждения службы крови необходимо внимательно изучить перечень временных и абсолютных противопоказаний к донорству, а также данные «донорского светофора» в конкретном учреждении службы крови.

Ранее руководитель комитета по здравоохранению молодежной комиссии Московского координационного совета региональных землячеств при правительстве Москвы Максим Горохов заявил, что в России наблюдается временный дефицит донорских тромбоцитов. При этом, по его словам, страна самодостаточна в вопросах обеспечения заготовки донорской крови и ее производных.