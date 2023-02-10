В Петербурге раскрыли похищение экс-депутата Госдумы спустя четверть века В Петербурге задержан подозреваемый в похищении экс-депутата Госдумы Горячева в 1997 году

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Февраль 1994 г. Депутат Государственной думы ФС РФ 1-го созыва, предприниматель из Санкт-Петербурга Марк Горячев в перерыве между заседаниями

В Санкт-Петербурге раскрыли дело об исчезновении в 1997 году бывшего депутата Госдумы Марка Горячева. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержан подозреваемый в причастности к похищению экс-парламентария, который впоследствии был убит.

Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан подозреваемый в причастности к похищению в 1997 году известного российского предпринимателя и политика, который впоследствии был убит, — сказала Волк.

Горячева избрали депутатом Госдумы в 1993 году. Он был членом комитета Думы по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности. Выборы в парламент второго созыва Горячев проиграл.

В марте 1997 года трое неизвестных напали на Горячева, вытащили его из его автомобиля и насильно пересадили в машину марки «Жигули», после чего скрылись. Выдвигалась версия, что похищение связано с тем, что у бывшего депутата накопились долги.

Ранее суд заключил под стражу жителя Нижегородской области, обвиняемого в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина. 11 января Розин был ранен выстрелом из охотничьего ружья. Он самостоятельно добрался до дома, вызвал скорую помощь, но скончался в больнице во время операции.

Перед смертью депутат заявил, что в него стрелял 39-летний Сергей Смирнов.