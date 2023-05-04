В Петербурге перекрыли кольцевую автодорогу из-за бомбы SHOT: в Петербурге перекрыли кольцевую автодорогу, чтобы уничтожить бомбу

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Сапер подразделения инженерных войск Росгвардии

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Ленинградской области накануне вечером обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) весом 500 граммов. По информации канала, для уничтожения бомбы перекрыли внешнюю сторону петербургской кольцевой автодороги (КАД). Местные власти эту информацию пока не комментировали.

По данным SHOT, СВУ было обнаружено в поселке Бугры Ленинградской области. На подозрительный сверток возле пятиэтажного жилого дома наткнулись местные жители, они вызвали спасателей и кинологов. Как выяснилось позже, самодельное взрывное устройство весом 500 граммов могло сдетонировать в любой момент.

Специалисты решили взорвать его на месте и, чтобы избежать несчастных случаев, перекрыли движение на внешнем кольце КАД в районе 27-го километра. По состоянию на 10:00 4 мая движение по трассе осуществляется в штатном режиме, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

1 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в районе Сусанинского поселения была подорвана опора линии электропередачи. По его словам, еще на одном столбе рядом был также закреплен предмет, похожий на взрывное устройство. Позднее оперативные службы региона обезвредили бомбу.