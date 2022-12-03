В Петербурге пенсионерка несколько дней не могла выбраться из квартиры

Фото: shutterstock

В Санкт-Петербурге 87-летнюю женщину спасли из собственной квартиры в многоэтажке на улице Гороховой, сообщает РЕН ТВ. Пенсионерка была заперта без еды несколько дней. Она звала на помощь, но долгое время никто не отзывался.

Вскрывать квартиру пришлось сотрудникам МЧС. Пострадавшей оказали помощь и накормили. Сейчас пенсионерка находится в удовлетворительном состоянии. Её поместили в терапевтическое отделение больницы, где она будет находиться, пока медики окончательно не убедятся в том, что ей больше ничего не угрожает.

Как оказалось, у женщины есть опекун, но посещает он ее очень редко и практически никогда не приносит еды. Дома у нее оставалось всего девять тысяч рублей. Когда ее освободили, пенсионерка сильно переживала, что опекун может забрать эти деньги.

Теперь в истории предстоит разобраться социальным службам и правоохранительным органам.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали пенсионера из Реутова, добывавшего деньги мошенническим способом. Мужчина сам стал жертвой аферистов, после чего те предложили работать вместе, чтобы он смог вернуть свои накопления. Как уточняется, пенсионер был задержан при получении пяти миллионов рублей от новой жертвы. Мужчина полностью признал вину.