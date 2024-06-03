В Петербурге нашли мертвым курсанта Можайки «Фонтанка»: в Петербурге обнаружили тело курсанта Военно-космической академии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге нашли мертвым курсанта Военно-космической академии имени Можайского, сообщает «Фонтанка». По данным издания, тело 21-летнего студента без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в квартире на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе.

Тело погибшего нашел однокурсник, с которым он снимал квартиру. Друзья курсанта рассказали изданию, что он начал ходить в спортзал и принимать гормоны для быстрого набора массы тела. В разговоре с журналистами они предположили, что у молодого человека могло не выдержать сердце.

Тело курсанта направили в морг. Патологоанатомам предстоит выяснить причины его смерти.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Анталья нашли мертвой россиянку Александру Теплякову. Тело 39-летней женщины обнаружили в ее гостиничном номере. По данным агентства DHA, туристка долгое время не покидала свой номер, после чего сотрудники гостиницы решили проверить, все ли с ней в порядке. По факту произошедшего проводится расследование.

До этого стало известно об обнаружении тела дизайнера и журналиста издания The Symbol Гюльали Сабирова, которого три дня искали в Москве. Тело 23-летнего мужчины обнаружили в реке в центре города. В поисках принимал участие отряд «ЛизаАлерт».