Тело известного дизайнера нашли в Москве-реке Тело пропавшего без вести дизайнера Али Сабирова нашли в Москве-реке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дизайнера и журналиста издания The Symbol Гюльали Сабирова, которого три дня искали в Москве, нашли мертвым. Тело 23-летнего мужчины обнаружили в реке в центре Москвы. Репортаж с места событий опубликовал Telehgram-канал РЕН ТВ.

Последний раз Сабирова видели еще 19 мая. Тогда он был в одном из клубов, затем поехал на Новый Арбат, после чего исчез. Выяснилось, что молодой человек упал в реку. К поискам привлекли водолазов.

Дизайнера разыскивали три дня. Уточнялось, что мужчина пропал после вечеринки в заведении «Simach в Недальнем» на Тверском бульваре. По словам его подруги, журналист после вечеринки взял электросамокат «Яндекс GO». В шесть утра он завершил поездку и перестал выходить на связь. В поисках принимал участие отряд «ЛизаАлерт».

Ранее пропал без вести актер из сериала «Папины дочки» Андрей Светлов без вести исчез в Москве. Мужчина вышел из дома 12 мая и не вернулся. Его мать уточнила, что Светлов ушел забирать деньги за работу, больше от него не было никаких вестей. В последнее время у него не было съемок, и он работал на стройке.

До этого в Ростовской области после похода в магазин исчезла восьмилетняя девочка. Позднее ее тело нашли в лесополосе неподалеку от станицы Ольгинской. На шее ребенка был обнаружен пакет.