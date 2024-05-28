Российскую туристку нашли мёртвой в отеле в Турции В отеле турецкой Аланьи нашли мертвой 39-летнюю россиянку

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Россиянка Александра Теплякова найдена мертвой в городе Аланья в турецкой провинции Анталья, пишет агентство DHA. Тело 39-летней женщины обнаружили в ее гостиничном номере. Агентство отмечает, что туристка долгое время не покидала свой номер, после чего сотрудники гостиницы решили проверить, все ли с ней в порядке.

Персонал отеля нашел ее неподвижно лежащей в номере. На место вызвали полицию. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины. По факту произошедшего проводится расследование. Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью.

Ранее российский турист скончался на отдыхе в турецкой Аланье. По данным местных СМИ, 57-летний гражданин РФ Леонид Харитонов отдыхал с семьей в отеле и почувствовал недомогание. Близкие мужчины вызвали скорую помощь, после чего туриста доставили в больницу, однако тот скончался. Его тело направили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия. Начата проверка по факту произошедшего.

Аналогичный случай произошел в начале мая. Турист из России скончался на турецком курорте Аланья. Мужчину госпитализировали в больницу из гостиницы, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.