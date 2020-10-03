В Петербурге нашли антикварный томик Маяковского за 250 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/7d07e49a-0618-11eb-bd81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анастасия Постникова/Facebook.com

При разборе антресолей в одной из петербургских квартир женщина обнаружила прижизненное берлинское издание стихов Владимира Маяковского. Книга вышла в 1923 году под редакцией автора, объединяет она стихотворения разных циклов и содержит иллюстрации Эла Лисицкого. Коллекционеры оценивают её в 250 тыс. рублей.

Карантин привёл к вынужденным разборам антресолей моих питерских родственников. В коробках была найдена книга, которая нам показалась интересной, — цитируют «Невские новости» сообщение Анастасии Постниковой в соцсетях.

Её находку коллекционеры оценили очень дорого, однако женщина решила, что книгу нужно оставить в семье.

Как писал NEWS.ru, в Подмосковье полицейские раскрыли крупную кражу печатной продукции из гаража бизнесмена. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД области, у предпринимателя похитили 18 тонн книг, которые он покупал с целью дальнейшей перепродажи. Товар он хранил в своём гараже. Общая стоимость похищенного оценивается более чем в 1,5 млн рублей. Преступниками оказались бывшие сотрудники бизнесмена. Украденные книги грабители сдали в пункт приёма макулатуры.