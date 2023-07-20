В Петербурге на мотоциклиста напала пачка утеплителя В Петербурге мотоциклист упал на дороге из-за слетевшей в его сторону пачки пеноплекса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мотоцикл во время движения по кольцевой автодороге столкнулся с пачкой пеноплекса, слетевшей с грузового автомобиля, двигавшегося впереди. Об этом сообщает группа «Мотосолидарность» на странице инициативы «Вконтакте». Водитель потерял управление и упал на развилке.

ДТП с мото примерно в 09:00 на КАД, 65-й километр, внутреннее кольцо. В мотоциклиста прилетела пачка пеноплекса. Мотоциклист в порядке — ушиб и ссадины руки, — сообщают админы инициативы.



Ранее сообщалось, что 19 июля в ДТП на мотоцикле погиб Антон Калинин, занимавший пост директора направления по внутреннему контролю «Ростелекома». Инцидент произошел на Рублево-Успенском шоссе вечером. Калинин ехал на мотоцикле в сторону деревни Борки и столкнулся с автобусом. Мужчину, по сведениям канала, госпитализировали с множественными переломами, однако в больнице он скончался. Калинину было 32 года.

19 июля в столице спорткар Ferrari врезался в забор на улице 1905 года в центре Москвы. А 16 июля в Москве участниками ДТП стали мотоциклист и водитель такси. Последний при повороте налево не уступил дорогу.