04 февраля 2026 в 17:54

В Петербурге мужчину арестовали за шапку с украинским трезубцем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчина получил 10 суток административного ареста за проезд в метро Санкт-Петербурга в шапке с украинским трезубцем, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. По данным инстанции, действия гражданина расценены как пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Руслана Файзуллина за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток с конфискацией шапки, — говорится в сообщении.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти установили, что мужчина совершил направленные на пропаганду символики нацистской организации действия, уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что волгоградские правоохранители арестовали уроженца иностранного государства, который рисовал на фасадах многоквартирных домов украинскую символику. По версии следствия, он может быть причастен к террористической деятельности. Правоохранители рассказали, что мужчина вступил в украинское военизированное объединение, признанное решением Верховного суда РФ террористической организацией. УФСБ также проводит проверку по поводу законности получения гражданства России иностранцем.

