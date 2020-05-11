В Пензенской области от коронавируса вылечились еще 38 человек

https://static.news.ru/photo/edcaa0d8-93c1-11ea-b34c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

38 пациентов выписаны после лечения от коронавируса в Пензенской области. Общее число выздоровевших достигло 440.

Сегодня выписаны 38 пациентов. Итого выздоровевших — 440, — цитирует РИ Новости пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

При этом скончались 10 человек с коронавирусом, включая гражданина Казахстана.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в одной из больниц на территории Пензы скончался мужчина с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Пациенту было 75 лет, и он страдал от многочисленных хронических заболеваний.