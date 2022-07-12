В Оренбургской области стартовал чемпионат по искусственному интеллекту

Фото: «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

12 июля в Оренбургской области стартовал чемпионат «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Участникам мероприятия придется за месяц разработать алгоритм по подбору оптимального онлайн-курса для клиента, сообщает пресс-служба РАЭК.

Мы видим, как разработчики со всей страны принимают участие в наших чемпионатах. Хочу отметить, что у нас действительно необычная и очень интересная задача. Платформа «Россия — страна возможностей» полна самых разных образовательных решений, образовательного контента, и пришло время, чтобы вы, ведущие ИТ-специалисты, тоже потрудились в этом направлении, — заявил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Фото: «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

Он напомнил, что каждый день в сфере онлайн-образования появляется значительное количество предложений от различных платформ. По его мнению, многие россияне так или иначе связаны с этой сферой. Сериков пожелал конкурсантам отличного настроения и выразил надежду, что участники применят профессиональный подход к решению поставленной задачи.

Ранее стало известно, что программисты предложат алгоритмы для предотвращения ДТП на региональном чемпионате в Дагестане в рамках проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Турнир пройдёт с 6 июля по 4 августа, его участники будут разрабатывать модели прогнозирования дорожно-транспортных происшествий.