В Омске задержали членов ОПГ, вымогавших у бизнесмена 20 млн рублей

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Сотрудники правоохранительных органов Омской области задержали восемь членов ОПГ, вымогавших у местного производителя сельхозтоваров 20 млн рублей, сообщили в региональной пресс-службе УМВД. Бандиты также уничтожили посевы фермера и угрожали ему физической расправой в случае неуплаты указанной суммы, сообщает ТАСС.

При силовой поддержке Росгвардии все фигуранты были задержаны. По ходатайству следствия всем восьми задержанным Куйбышевским районным судом города Омска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в агентстве.

Представитель омского УФСБ Ирина Руснак рассказала, что преступная группировка сформировалась из представителей разных национальных диаспор, в том числе из других регионов России. Возбуждено уголовное дело.

По информации сотрудников полиции, бандиты вымогали у главы омского сельскохозяйственного предприятия 20 млн рублей. Для того, чтобы осуществить свои планы, они арендовали в Омске квартиру, купили машину и канистру с топливом для поджога.

Ранее сообщалось, что в апреле в России впервые возбудили уголовное дело о создании организованной преступной группы в отношении сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС). По данным следствия, участники сообщества совершали преступления восемь лет и нанесли ущерб свыше 59 млн рублей.