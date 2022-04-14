В России впервые возбудили дело о создании ОПГ сотрудниками налоговой

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В России впервые возбудили уголовное дело о создании организованной преступной группы в отношении сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщает Lenta.ru. По данным следствия, участники сообщества совершали преступления восемь лет и нанесли ущерб свыше 59 млн рублей.

Фигурантами дела стали сотрудники столичной инспекции ФНС № 20. По версии следствия, на счету 17 участников ОПГ — 203 эпизода хищения налогов, которые происходили на протяжении восьми лет. Общая сумма ущерба от них превысила 59 млн рублей, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что большинство подозреваемых — рядовые сотрудники, в действиях руководства признаки преступлений не обнаружены.

Фигуранты делали фальшивые документы о покупке квартир и подавали заявления о возврате налогового вычета. В преступной схеме участвовало одно высокопоставленное лицо из ИФНС № 20, остальные нужные подписи фигуранты ставили с помощью сотрудника IT-отдела.

Ранее Хорошёвский районный суд Москвы арестовал финансовые счета бывшего заместителя главы Минтранса Владимира Токарева на сумму, превышающую 500 млн рублей. 21 января экс-замминистра Токарева арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.