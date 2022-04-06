Суд арестовал счета бывшего замглавы Минтранса на 500 млн рублей

Хорошёвский районный суд Москвы арестовал финансовые счета бывшего заместителя главы Минтранса Владимира Токарева на сумму, превышающую 500 млн рублей, рассказал начальник следственного департамента МВД Сергей Лебедев в интервью агентству «Интерфакс». Напомним, что 21 января экс-замминистра Токарева арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Следователем приняты меры по возмещению материального ущерба, в результате чего наложен арест на денежные средства в рублях и иностранной валюте, находящиеся на расчётных счетах Токарева и его родственников, на сумму свыше 500 млн рублей, — сказано в сообщении.

22 января арестованный по делу о мошенничестве замминистра транспорта России Владимир Токарев был снят со своего поста.

Ранее Хорошёвский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест заместителя главы Минтранса Владимира Токарева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину Токарев не признал.

Замглавы Минтранса был задержан 19 января и помещён в изолятор временного содержания. По месту его жительства и работы прошли обыски, в ходе которых были изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Чиновнику предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере). Согласно материалам дела, Токарев в 2016–2018 годах организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании и совершил нецелевое расходование средств на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае. Причинённый его действиями ущерб превышает 523 млн рублей.