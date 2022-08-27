В Омске перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие

Фото: 55.mchs.gov.ru

В центре Омска у Театральной площади перевернулась маршрутка № 222 с пассажирами. По данным местного УМВД России, в результате ДТП пострадали девять человек. Есть информация, что среди них был ребенок, однако официального подтверждения этому нет.

По словам очевидцев, легковой автомобиль ВАЗ-2107 въехал в «Газель», из-за чего машина опрокинулась и врезалась в автомобиль KIA. В момент ДТП в маршрутке находилось 13 человек. По неподтвержденным данным, водитель ВАЗ-2107 проехал на красный сигнал светофора, чем спровоцировал аварию.

В настоящее время сотрудники МЧС пытаются поставить на колеса перевернувшуюся «Газель». На месте инцидента дежурит пожарная машина.

На юге Москвы ранее столкнулись Lexus и Ferrari Portofino. В результате ДТП в передней части спорткара образовалась большая вмятина. Медики приехали на место аварии, однако их помощь не потребовалась. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Норильске в ДТП пострадали шесть человек. По предварительной версии УМВД, автомобиль Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo. В результате аварии пострадали водители и по два пассажира в каждой машине.