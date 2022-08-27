Шесть человек пострадали в ДТП в Норильске В Норильске в результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Норильске в результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo, передает ТАСС.

По предварительной информации ГИБДД, сегодня утром на третьем километре автодороги Норильск-Кайеркан водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo, — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали два водителя, два пассажира Volkswagen и два пассажира Mitsubishi. На месте ЧП работают медики и полицейские.

Ранее два человека погибли в лобовой аварии на трассе Уваровка — Ивановка — Можайск в Московской области. По версии МВД, 23-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW. В машинах было еще три человека, среди которых двое детей семи и 11 лет. У них диагностировали различные травмы.

24 августа в Нижегородской области девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и легковым автомобилем.