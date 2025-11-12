В одном из приютов Краснодара нашли больных и истощенных животных

В Краснодаре в одном из городских приютов нашли больных и истощенных животных, сообщает телеканал «Краснодар» со ссылкой на заявления активистов. Зоозащитники отмечают, что в приюте много мест, но животные не получают должного ухода.

Владелица поставила на поток свою деятельность и не справляется с 700 животными, постоянно забывает их покормить, не убирает территорию и в вольерах, — рассказали активисты.

По заявлениям зоозащитников, женщина владеет еще несколькими приютами, в некоторых происходили смерти животных. Волонтеры планируют отправить обращение в правоохранительные органы.

Ранее зоозащитники разгромили приют в Хабаровске и избили его сотрудника. По мнению активистов, в учреждении плохо заботились о животных.